Here's when your favorite golfer tees off at Arnold Palmer Invitational

Phil Mickelson plays a shot from a bunker on the second hole during the first round of the 2018 Masters Tournament.

ORLANDO, Fla. - The Arnold Palmer Invitational starts Thursday in Orlando.

Although Tiger Woods, who tied for fifth last year and has won the tournament eight times, won't play this year, some of the best golfers in the world will on display at Bay Hill.

Check the tee times below to find out when your favorite golfer tees off on Thursday and Friday.

Weekend tee times will be determined after the first two rounds.

ROUND 1

6:45 a.m. Thursday

TEE No. 1

Tim Herron

Abraham Ancer

Ryan Blaum

TEE No. 10

Ryan Moore

Anirban Lahiri

HaoTong Li

6:57 a.m.

TEE No. 1

Richy Werenski

Sam Ryder

Corey Conners

TEE No. 10

Martin Laird

J.J. Spaun

Matthew Fitzpatrick

7:08 a.m.

TEE No. 1

Aaron Baddeley

Kiradech Aphibarnrat

Bronson Burgoon

TEE No. 10

Kevin Streelman

Rafa Cabrera Bello

Sam Saunders

7:20 a.m.

TEE No. 1

Daniel Berger

Davis Love III

Chesson Hadley

TEE No. 10

Andrew Landry

Jason Dufner

Martin Kaymer

7:31 a.m.

TEE No. 1

Francesco Molinari

Brice Garnett

Ted Potter, Jr.

TEE No. 10

Keegan Bradley

Jhonattan Vegas

Jimmy Walker

7:43 a.m.

TEE No. 1

J.B. Holmes

Kevin Na

Stewart Cink

TEE No. 10

Justin Rose

Brandt Snedeker

Henrik Stenson

7:54 a.m.

TEE No. 1

Michael Kim

Brendan Steele

Hideki Matsuyama

TEE No. 10

Rickie Fowler

Jason Day

Ian Poulter

08:06 a.m.

TEE No. 1

Martin Trainer

Scott Piercy

Si Woo Kim

TEE No. 10

Keith Mitchell

Kevin Kisner

Steve Stricker

8:17 a.m.

TEE No. 1

Danny Lee

Robert Streb

Lucas Glover

TEE No. 10

Matt Every

Harris English

J.T. Poston

8:29 a.m.

TEE No. 1

Vaughn Taylor

Graeme McDowell

Shane Lowry

TEE No. 10

Dominic Bozzelli

Roger Sloan

Justin Suh

8:40 a.m.

TEE No. 1

Carlos Ortiz

Nate Lashley

Rod Perry

11:35 AM

TEE No. 1

Charl Schwartzel

Patrick Rodgers

Ollie Schniederjans

TEE No. 10

Bill Haas

Joel Dahmen

Thorbjørn Olesen

11:47 a.m.

TEE No. 1

Charley Hoffman

Sung Kang

Eddie Pepperell

TEE No. 10

Brian Gay

Harold Varner III

Sungjae Im

11:58 a.m.

TEE No. 1

Hunter Mahan

Michael Thompson

Scott Langley

TEE No. 10

C.T. Pan

Beau Hossler

Joaquin Niemann

12:10 p.m.

TEE No. 1

Bubba Watson

Pat Perez

Brian Harman

TEE No. 10

Adam Hadwin

Hudson Swafford

Vijay Singh

12:21 p.m.

TEE No. 1

Adam Long

Cameron Champ

Aaron Wise

TEE No. 10

Charles Howell III

Danny Willett

Tommy Fleetwood

12:33 p.m.

TEE No. 1

Marc Leishman

Patrick Reed

Rory McIlroy

TEE No. 10

Ryan Armour

D.A. Points

Zach Johnson

12:44 p.m.

TEE No. 1

Phil Mickelson

Bryson DeChambeau

Brooks Koepka

TEE No. 10

Billy Horschel

Austin Cook

Kyle Stanley

12:56 p.m.

TEE No. 1

Ernie Els

Louis Oosthuizen

Byeong Hun An

TEE No. 10

Scott Stallings

Tyrrell Hatton

Matt Wallace

1:07 p.m.

TEE No,. 1

Jason Kokrak

Luke List

Chris Stroud

TEE No. 10

Chris Kirk

Robert Gamez

Bud Cauley

1:19 p.m.

TEE No. 1

Adam Schenk

Anders Albertson

Sam Horsfield

TEE No. 10

Sam Burns

Viktor Hovland

Braden Thornberry

ROUND 2

6:45 a.m. Friday

TEE No. 1

Bill Haas

Joel Dahmen

Thorbjørn Olesen

TEE No. 10

Charl Schwartzel

Patrick Rodgers

Ollie Schniederjans

6:57 a.m.

TEE No. 1

Brian Gay

Harold Varner III

Sungjae Im

TEE No. 10

Charley Hoffman

Sung Kang

Eddie Pepperell

7:08 a.m.

TEE No. 1

C.T. Pan

Beau Hossler

Joaquin Niemann

TEE No. 10

Hunter Mahan

Michael Thompson

Scott Langley

7:20 a.m.

TEE No. 1

Adam Hadwin

Hudson Swafford

Vijay Singh

TEE No. 10

Bubba Watson

Pat Perez

Brian Harman

7:31 a.m.

TEE No. 1

Charles Howell III

Danny Willett

Tommy Fleetwood

TEE No. 10

Adam Long

Cameron Champ

Aaron Wise

7:43 a.m.

TEE No. 1

Ryan Armour

D.A. Points

Zach Johnson

TEE No. 10

Marc Leishman

Patrick Reed

Rory McIlroy

7:54 a.m.

TEE No. 1

Billy Horschel

Austin Cook

Kyle Stanley

TEE No. 10

Phil Mickelson

Bryson DeChambeau

Brooks Koepka

8:06 a.m.

TEE No. 1

Scott Stallings

Tyrrell Hatton

Matt Wallace

TEE No. 10

Ernie Els

Louis Oosthuizen

Byeong Hun An

8:17 a.m.

TEE No. 1

Chris Kirk

Robert Gamez

Bud Cauley

TEE No. 10

Jason Kokrak

Luke List

Chris Stroud

8:29 a.m.

TEE No. 1

Sam Burns

Viktor Hovland

Braden Thornberry

TEE No. 10

Adam Schenk

Anders Albertson

Sam Horsfield

11:35 a.m.

TEE No. 1

Ryan Moore

Anirban Lahiri

HaoTong Li

TEE No. 10

Tim Herron

Abraham Ancer

Ryan Blaum

11:47 a.m.

TEE No. 1

Martin Laird

J.J. Spaun

Matthew Fitzpatrick

TEE No. 10

Richy Werenski

Sam Ryder

Corey Conners

11:58 a.m.

TEE No. 1

Kevin Streelman

Rafa Cabrera Bello

Sam Saunders

TEE No. 10

Aaron Baddeley

Kiradech Aphibarnrat

Bronson Burgoon

12:10 p.m.

TEE No. 1

Andrew Landry

Jason Dufner

Martin Kaymer

TEE No. 10

Daniel Berger

Davis Love III

Chesson Hadley

12:21 p.m.

TEE No. 1

Keegan Bradley

Jhonattan Vegas

Jimmy Walker

TEE No. 10

Francesco Molinari

Brice Garnett

Ted Potter, Jr.

12:33 p.m.

TEE No. 1

Justin Rose

Brandt Snedeker

Henrik Stenson

TEE No. 10

J.B. Holmes

Kevin Na

Stewart Cink

12:44 p.m.

TEE No. 1

Rickie Fowler

Jason Day

Ian Poulter

TEE No. 10

Michael Kim

Brendan Steele

Hideki Matsuyama

12:56 p.m.

TEE No. 1

Keith Mitchell

Kevin Kisner

Steve Stricker

TEE No. 10

Martin Trainer

Scott Piercy

Si Woo Kim

1:07 p.m.

TEE No. 1

Matt Every

Harris English

J.T. Poston

TEE No. 10

Danny Lee

Robert Streb

Lucas Glover

1:19 p.m.

TEE No. 1

Dominic Bozzelli

Roger Sloan

Justin Suh

TEE No. 10

Vaughn Taylor

Graeme McDowell

Shane Lowry

1:30 p.m.

TEE No. 10

Carlos Ortiz

Nate Lashley

Rod Perry

