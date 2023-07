🦠See where Florida ranks among states with the highest incidence of STIs

Sean Pavone // Shutterstock

#49. Vermont

- Total STI rate per 100,000: 163.2 (1,056 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 140.7 (910 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 21.0 (136 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 1.4 (9 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.2 (1 cases)

Sean Pavone // Shutterstock

#48. New Hampshire

- Total STI rate per 100,000: 267.6 (3,713 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 218.2 (3,027 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 44.2 (613 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 5.3 (73 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.0 (0 cases)

Sean Pavone // Shutterstock

#47. Maine

- Total STI rate per 100,000: 282.8 (3,895 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 244.8 (3,372 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 33.5 (462 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 4.4 (61 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.0 (0 cases)

Sean Pavone // Shutterstock

#46. West Virginia

- Total STI rate per 100,000: 397.2 (7,092 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 292.7 (5,226 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 91.8 (1,639 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 11.9 (212 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.8 (15 cases)

Charles Knowles // Shutterstock

#45. Idaho

- Total STI rate per 100,000: 399.4 (7,606 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 331.9 (6,320 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 62.9 (1,197 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 4.4 (84 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.3 (5 cases)

Johnny Adolphson // Shutterstock

#44. Utah

- Total STI rate per 100,000: 450.7 (15,049 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 336.0 (11,221 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 108.4 (3,621 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 6.1 (205 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.1 (2 cases)

f11photo // Shutterstock

#43. Wyoming

- Total STI rate per 100,000: 451.6 (2,617 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 358.6 (2,078 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 90.3 (523 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 2.8 (16 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.0 (0 cases)

mandritoiu // Shutterstock

#42. New Jersey

- Total STI rate per 100,000: 481.7 (44,640 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 360.7 (33,425 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 110.7 (10,259 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 9.8 (908 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.5 (48 cases)

EQRoy // Shutterstock

#41. Montana

- Total STI rate per 100,000: 504.6 (5,582 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 364.2 (4,029 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 130.9 (1,448 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 8.7 (96 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.8 (9 cases)

Tono Balaguer // Shutterstock

#40. Massachusetts

- Total STI rate per 100,000: 514.2 (35,940 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 385.6 (26,950 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 117.9 (8,240 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 10.6 (741 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.1 (9 cases)

Nadia Yong // Shutterstock

#39. Oregon

- Total STI rate per 100,000: 535.5 (22,793 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 366.4 (15,596 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 146.2 (6,221 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 22.3 (949 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.6 (27 cases)

SvetlanaSF // Shutterstock

#38. Hawaii

- Total STI rate per 100,000: 540.0 (7,814 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 420.0 (6,078 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 100.7 (1,457 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 17.9 (259 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 1.4 (20 cases)

Nadia Yong // Shutterstock

#37. Washington

- Total STI rate per 100,000: 548.0 (42,422 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 382.8 (29,632 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 145.1 (11,231 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 19.5 (1,506 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.7 (53 cases)

Sean Pavone // Shutterstock

#36. Pennsylvania

- Total STI rate per 100,000: 563.8 (73,360 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 408.3 (53,124 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 145.3 (18,912 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 10.1 (1,310 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.1 (14 cases)

Sean Pavone // Shutterstock

#35. Connecticut

- Total STI rate per 100,000: 565.5 (20,490 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 407.1 (14,750 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 149.2 (5,405 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 9.1 (329 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.2 (6 cases)

photo.ua // Shutterstock

#34. Minnesota

- Total STI rate per 100,000: 574.5 (32,813 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 395.2 (22,573 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 169.1 (9,660 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 9.9 (565 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.3 (15 cases)

Felix Mizioznikov // Shutterstock

#33. Kentucky

- Total STI rate per 100,000: 604.9 (27,259 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 410.5 (18,500 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 182.4 (8,221 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 11.4 (513 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.6 (25 cases)

Scruggelgreen // Shutterstock

#32. Nebraska

- Total STI rate per 100,000: 618.6 (12,146 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 453.1 (8,897 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 156.0 (3,063 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 9.4 (185 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.1 (1 cases)

Sean Pavone // Shutterstock

#31. Virginia

- Total STI rate per 100,000: 641.0 (55,495 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 466.8 (40,409 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 165.4 (14,323 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 8.6 (745 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.2 (18 cases)

Jim Schubert // Shutterstock

#30. Rhode Island

- Total STI rate per 100,000: 646.4 (7,091 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 473.9 (5,199 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 153.2 (1,681 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 19.1 (209 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.2 (2 cases)

Real Window Creative // Shutterstock

#29. Delaware

- Total STI rate per 100,000: 652.0 (6,551 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 485.7 (4,880 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 153.4 (1,541 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 12.8 (129 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.1 (1 cases)

Andrew Zarivny // Shutterstock

#28. Colorado

- Total STI rate per 100,000: 656.4 (38,145 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 460.3 (26,747 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 182.3 (10,596 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 13.3 (772 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.5 (30 cases)

Lindsay Snow // Shutterstock

#27. Wisconsin

- Total STI rate per 100,000: 663.9 (39,040 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 473.6 (27,847 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 177.8 (10,455 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 12.3 (723 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.3 (15 cases)

ehrlif // Shutterstock

#26. Michigan

- Total STI rate per 100,000: 681.9 (68,441 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 453.0 (45,473 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 218.7 (21,954 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 9.7 (972 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.4 (42 cases)

Paul Brady Photography // Shutterstock

#25. Iowa

- Total STI rate per 100,000: 699.7 (22,373 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 488.5 (15,620 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 200.2 (6,403 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 10.6 (339 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.3 (11 cases)

Sean Pavone // Shutterstock

#24. Florida

- Total STI rate per 100,000: 704.7 (153,816 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 478.3 (104,400 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 205.0 (44,738 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 20.6 (4,498 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.8 (180 cases)

Sean Pavone // Shutterstock

#23. Kansas

- Total STI rate per 100,000: 708.2 (20,805 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 505.5 (14,851 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 192.2 (5,646 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 10.2 (301 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.2 (7 cases)

Sean Pavone // Shutterstock

#22. Ohio

- Total STI rate per 100,000: 732.7 (86,192 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 480.4 (56,520 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 236.6 (27,838 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 15.2 (1,783 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.4 (51 cases)

Sean Pavone // Shutterstock

#21. Indiana

- Total STI rate per 100,000: 733.7 (49,992 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 510.1 (34,755 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 212.6 (14,483 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 10.8 (734 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.3 (20 cases)

Jacob Boomsma // Shutterstock

#20. North Dakota

- Total STI rate per 100,000: 739.1 (5,750 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 509.6 (3,964 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 223.0 (1,735 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 6.3 (49 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.3 (2 cases)

Sean Pavone // Shutterstock

#19. Texas

- Total STI rate per 100,000: 740.2 (218,804 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 506.2 (149,636 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 218.6 (64,623 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 13.1 (3,865 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 2.3 (680 cases)

Photo Spirit // Shutterstock

#18. New York

- Total STI rate per 100,000: 746.5 (148,246 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 511.9 (101,657 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 216.8 (43,048 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 17.6 (3,500 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.2 (41 cases)

TierneyMJ // Shutterstock

#17. California

- Total STI rate per 100,000: 746.6 (292,245 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 489.3 (191,542 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 233.7 (91,461 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 22.3 (8,724 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 1.3 (518 cases)

Sean Pavone // Shutterstock

#16. Missouri

- Total STI rate per 100,000: 794.4 (49,011 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 517.3 (31,915 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 254.7 (15,714 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 21.3 (1,316 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 1.1 (66 cases)

Paul Brady Photography // Shutterstock

#15. Oklahoma

- Total STI rate per 100,000: 809.1 (32,292 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 518.9 (20,709 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 257.4 (10,273 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 30.7 (1,225 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 2.1 (85 cases)

Marianna Ianovska // Shutterstock

#14. Illinois

- Total STI rate per 100,000: 818.4 (103,826 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 566.2 (71,836 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 240.1 (30,454 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 11.7 (1,486 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.4 (50 cases)

f11photo // Shutterstock

#13. Nevada

- Total STI rate per 100,000: 820.6 (25,820 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 519.6 (16,348 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 269.8 (8,488 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 29.8 (939 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 1.4 (45 cases)

CrackerClips Stock Media // Shutterstock

#12. Tennessee

- Total STI rate per 100,000: 846.5 (58,986 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 562.9 (39,227 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 269.3 (18,768 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 13.7 (952 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.6 (39 cases)

Charles T. Peden // Shutterstock

#11. Arizona

- Total STI rate per 100,000: 854.6 (62,087 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 571.2 (41,498 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 253.6 (18,426 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 27.3 (1,982 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 2.5 (181 cases)

turtix // Shutterstock

#10. New Mexico

- Total STI rate per 100,000: 864.0 (18,289 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 587.8 (12,441 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 240.0 (5,080 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 34.2 (724 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 2.1 (44 cases)

Derek Olson Photography // Shutterstock

#9. North Carolina

- Total STI rate per 100,000: 891.4 (94,184 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 602.5 (63,660 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 270.8 (28,612 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 17.7 (1,870 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.4 (42 cases)

Sean Pavone // Shutterstock

#8. Arkansas

- Total STI rate per 100,000: 896.7 (27,152 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 592.3 (17,936 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 270.0 (8,176 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 32.7 (990 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 1.7 (50 cases)

Sean Pavone // Shutterstock

#7. Georgia

- Total STI rate per 100,000: 944.7 (101,914 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 629.8 (67,941 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 296.6 (31,996 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 17.5 (1,884 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.9 (93 cases)

Sopotnicki // Shutterstock

#6. South Dakota

- Total STI rate per 100,000: 955.5 (8,563 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 541.5 (4,853 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 363.5 (3,258 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 48.7 (436 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 1.8 (16 cases)

Kevin Ruck // Shutterstock

#5. Alabama

- Total STI rate per 100,000: 960.3 (48,496 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 623.9 (31,507 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 320.6 (16,191 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 15.1 (761 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.7 (37 cases)

f11photo // Shutterstock

#4. South Carolina

- Total STI rate per 100,000: 1,027.9 (53,384 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 702.4 (36,477 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 309.1 (16,052 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 16.1 (836 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.4 (19 cases)

Daniel Case // Shutterstock

#3. Alaska

- Total STI rate per 100,000: 1,055.2 (7,747 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 758.8 (5,571 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 269.3 (1,977 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 26.4 (194 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 0.7 (5 cases)

Sean Pavone // Shutterstock

#2. Louisiana

- Total STI rate per 100,000: 1,107.7 (51,254 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 729.6 (33,759 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 354.2 (16,390 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 21.5 (995 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 2.4 (110 cases)

Sean Pavone // Shutterstock

#1. Mississippi

- Total STI rate per 100,000: 1,208.2 (35,636 cases)

--- Chlamydia rate per 100,000: 750.1 (22,126 cases)

--- Gonorrhea rate per 100,000: 427.8 (12,617 cases)

--- Primary and secondary syphilis rate per 100,000: 28.1 (829 cases)

--- Congenital syphilis rate per 100,000: 2.2 (64 cases)